Иркутск, 8 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 8 ноября известило о завершении расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшего чиновника министерства имущественных отношений Приангарья.

Джеймс Тиссо. Сирота (фрагмент). 1879

По версии следствия, в 2020 году начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области получал лично взятки за совершение незаконных действий и бездействие по созданию преимущественных условий для участия в закупках и ограничению количества участников закупки, подписанию актов приема-передачи жилых помещений для детей-сирот по условиям государственных контрактов. Следователями СК установлено, что общая сумма взяток составила более 17,5 миллионов рублей.

Далее он подыскал для собственного пользования квартиру стоимостью 14 млн рублей, общей площадью более 200 кв. м., которую запланировал приобрести за счет части денежных средств полученных в качестве взяток. Осознавая, что вынужден ежегодно отчитываться о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, как государственный гражданский служащий и при проверке его доходов и расходов будет выявлен факт коррупционных преступлений и незаконного источника приобретения им недвижимости, наличные денежные средства полученные в качестве взяток смешал с ранее накопленными наличными, после чего хранил их у себя по месту жительства в Иркутске.

Желая замаскировать связь легализуемых денежных средств, он оформил договор купли-продажи квартиры на свою мать, а в дальнейшем заключил с ней договор дарения, на основании которого у него возникло право собственности на квартиру, приобретенную на денежные средства, полученные преступным путем.

Кроме этого, в период времени с 2018–2020 г. г. начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области, осознавая, что приобретаемые жилые помещения для детей-сирот в п. Куйтун, г. Черемхово и г. Байкальск по государственным контрактам не соответствуют требованиям, подписал акты приема-передачи жилых помещений, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.

Объем уголовного дела составил 47 томов. В качестве обеспечительных мер органами следствия наложен арест на имущество обвиняемого в размере около 18 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Как сообщалоИА REGNUM, бывший министр имущественных отношений Иркутской области и бывший сотрудник министерства были задержаны в марте 2022 года. По местам жительства фигурантов уголовного дела и на их рабочих местах проведены обыски.

Читайте также: В Приангарье задержан экс-министр имущественных отношений