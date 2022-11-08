Белгород, , 09:50 — REGNUM Свыше 390 млн рублей в рамках помощи семьям мобилизованных перечислено жителям Белгородской области. Об этом 8 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

По словам главы региона, за последние дни белгородцам перечислили 60 млн рублей. До 13 ноября власти планируют завершить эту работу.

«Все, у кого есть вопросы, пишите. По каждому вашему обращению мы очень внимательно рассматриваем ситуацию. Никто точно не останется забытым, и все свои обязательства мы обязательно выполним», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти приняли решение выплачивать по 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, в которых после 21 сентября родился ребёнок. Кроме того, семьи получают по три тысячи рублей за октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года на оплату детских садов или обедов в школах.