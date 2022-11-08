Белгород, 8 ноября 2022, 09:50 — REGNUM Свыше 390 млн рублей в рамках помощи семьям мобилизованных перечислено жителям Белгородской области. Об этом 8 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
Belregion.ru

По словам главы региона, за последние дни белгородцам перечислили 60 млн рублей. До 13 ноября власти планируют завершить эту работу.

«Все, у кого есть вопросы, пишите. По каждому вашему обращению мы очень внимательно рассматриваем ситуацию. Никто точно не останется забытым, и все свои обязательства мы обязательно выполним», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти приняли решение выплачивать по 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, в которых после 21 сентября родился ребёнок. Кроме того, семьи получают по три тысячи рублей за октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года на оплату детских садов или обедов в школах.