Мурманск, , 09:52 — REGNUM Большой десантный корабль «Александр Отраковский» и малые десантные катера Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) вывезли с острова Кильдин весь собранный экологическим подразделением металлический мусор. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Вывоз металлолома с острова Кильдин Mil.ru

Всего за период с июля по октябрь с острова, расположенного в Баренцевом море, североморцами было вывезено более 570 тонн металлолома.

пресс-служба СФ «На острове военнослужащие… загружали в грузовики собранный металлический мусор. Погрузка грузовых автомобилей с металлоломом в твиндек десантного корабля и на малые десантные катера была проведена на восточном побережье острова, позволяющем подойти вплотную к берегу. Выгрузка техники была осуществлена также способом «на упор» в губе Грязная Кольского залива для последующей доставки к месту утилизации на материке».

За время работ по очистке острова Кильдин от лома цветных и чёрных металлов, начавшихся в 2017 году, Северный флот вывез на материк более 964 тонн металлического лома. Весь он остался на острове после закрытия в 90-х годах стратегических военных объектов, обеспечивающих защиту северных рубежей СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Кильдин в Баренцевом море экологический взвод Северного флота завершил очистку от металлического мусора.

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