Северный флот вывез с острова Кильдин весь собранный металлолом
Мурманск, 8 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Александр Отраковский» и малые десантные катера Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) вывезли с острова Кильдин весь собранный экологическим подразделением металлический мусор. Об этом сообщает пресс-служба СФ.
Всего за период с июля по октябрь с острова, расположенного в Баренцевом море, североморцами было вывезено более 570 тонн металлолома.
За время работ по очистке острова Кильдин от лома цветных и чёрных металлов, начавшихся в 2017 году, Северный флот вывез на материк более 964 тонн металлического лома. Весь он остался на острове после закрытия в 90-х годах стратегических военных объектов, обеспечивающих защиту северных рубежей СССР.
Как сообщало ИА REGNUM, на острове Кильдин в Баренцевом море экологический взвод Северного флота завершил очистку от металлического мусора.