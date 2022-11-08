Кемерово, , 09:55 — REGNUM В Кемеровской области прошёл первый организационный комитет празднования ХХIII федерального Сабантуя. Его провёл губернатор региона Сергей Цивилёв. В совместном заседании участвовал заместитель премьер-министра Татарии, председатель национального совета межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» Василь Шайхразиев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» в «Коломенском» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Напомним, в июне 2022 года президент Татарии Рустам Минниханов вручил главе Кузбасса Сергею Цивилёву символ федерального Сабантуя «Тулпар ат».

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«Кузбасс станет основным регионом проведения федерального Сабантуя в следующем году, — уточнил Цивилёв. — Это знаковое событие, которое войдёт в историю Кузбасса. Мы задаём высокие стандарты проведения этого общенационального народного праздника».

Отметим, что главной площадкой проведения федерального Сабантуя выбрана Московская площадь в Кемерове. Участие в праздничных мероприятиях примут все сибирские регионы, а также Бурятия и Забайкальский край.

По данным кузбасского правительства, татары — вторая по численности национальность в Кемеровской области: здесь проживает более 40 тысяч татар.