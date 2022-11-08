Стокгольм, , 09:50 — REGNUM Ситуация в Швеции напоминает приближение экономической зимы, и первый бюджет нового правительства составлен с учетом трудностей, ожидающих страну. Об этом на страницах газеты DN пишут представители трех правительственных партий и Шведских демократов.

Флаг Швеции Anders Sikvall

Политики особенно хотят выделить два приоритета в бюджете. В частности, подчеркиваются меры по поддержке домохозяйств и предприятий, пострадавших от высоких цен на электроэнергию и топливо, в том числе за счет специального повышения энергоэффективности частных домовладений.

Второй момент, на который обращают внимание, — это инвестиции в борьбу с организованной преступностью за счет увеличения денежных средств для правоохранительных органов.

Авторами статьи являются министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные), представитель Шведских демократов по вопросам экономики Оскар Шёстедт и их коллеги Ханс Эклинд (Христианские демократы) и Карл Б. Хамильтон (Либералы).

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