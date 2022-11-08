Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM Исполняющая обязанности директора МКУ УЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону (структурного подразделения городского управления ЖКХ) осуждена за получение взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что в 2019 году чиновница через посредников неоднократно получала взятки от людей за незаконную передачу в частную собственность двух муниципальных квартир и одного дома, расположенных в Ростове-на-Дону. Незаконный доход женщины превысил 2 млн рублей.

Свою вину чиновница признала и заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил ей три года колонии общего режима. Ей также запрещено в течение пяти лет занимать руководящие должности в госорганах.

Следователи расследуют уголовное дело в отношении лиц, причастных к передаче взяток.