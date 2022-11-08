Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга разбирается в подозрительном похищении продюсера Ивана Архипова, которого неизвестные злоумышленники якобы пытались живьём закопать в могилу, но при этом заявление в полицию потерпевший решил не писать. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Полиция

39-летний Архипов — петербургский режиссер, актер и продюсер. Зрители могут знать его по таким кинолентам как «Музыка крыш» (продюсер), «Елки-5» (сопродюсер), «Шифр» (линейный продюсер). Мужчина обратился в экстренные службы с сообщением, что неизвестные похитили его в Сестрорецке, отвезли в лесополосу, где заставили копать могилу. Однако ему удалось сбежать и рассказать об этом, при этом писать заявление он не стал, объяснив это тем, что «сам всё решит».

«Начата проверка устанавливаются детали. Но всё похоже на фейк», — поделился собеседник агентства.

Отметим, что в сентябре 2020 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился с требованием признать несостоятельным Ивана Архипова банк «Союз». Сумма исковых требований составила 11,4 млн рублей. В 2021 году суд признал продюсера и его жену банкротами, ввел в отношении них процедуру реализации имущества на шесть месяцев. С решением ответчик не согласился и до июля 2022 года оспаривал его в разных инстанциях. Кинодеятель указывал, что может рассчитаться с кредиторами в течение двух лет и готов ежемесячно им выплачивать по 498,6 тыс. рублей.

Однако суд должнику в этом отказал, сославшись на то, что Иван Архипов не предоставил суду сведения об источниках дохода за шесть месяцев. Также суд не удовлетворило заявление продюсера, что в 2022 году он планирует получить от своей деятельности доход в 15,7 млн рублей.