Москва, , 09:43 — REGNUM Лишь меньшая часть денежного довольствия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будет облагаться подоходным налогом. Об этом 8 ноября сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Он рассказал, что из минимальной зарплаты в размере 195 тыс. рублей не будет облагаться налогами 158 тыс. рублей — социальная выплата, установленная президентом России. Из оставшейся части, 37 тыс. рублей, будет взиматься подоходный налог в размере 13%.

Облагаемая налогом часть будет расти пропорционально званию и должности, уточнил Микищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны назвали зарплаты комвзвода и комбата, призванных в рамках частичной мобилизации.