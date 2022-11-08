Астана, , 09:42 — REGNUM Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет принимать участия в телевизионных дебатах кандидатов на этот пост, его на них заменит глава предвыборного штаба, спикер нижней палаты парламента страны Ерлан Кошанов. Об этом 8 ноября рассказала член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анастасия Щегорцова в прямом эфире телеканала «Хабар».

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Как указала Щегорцова, все кандидаты в президенты Казахстана, за исключением Токаева, будут принимать участие в теледебатах, а интересы действующего главы государства в дискуссии будет представлять Кошанов, также являющийся главой правящей в стране партии «Аманат» («Завет предков»).

«В настоящее время телеканалом «Хабар» разработан регламент проведения предвыборных дебатов. Они пройдут в четыре раунда. В соответствии с каждым раундом участники будут иметь возможность выступить со своей избирательной программой, задать вопросы своим оппонентам, ответить на вопросы избирателя, а также выступить с обращением к электорату», — уточнила член ЦИК Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области.