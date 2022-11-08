Белгород, , 10:10 — REGNUM Отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода поддержали депутаты городского Совета. Обязанности главы администрации с 8 ноября исполняет первый заместитель мэра Валентин Демидов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение приняли накануне, 7 ноября, на внеочередной сессии. Депутаты определили и дату конкурса на должность руководителя администрации — приём документов начнётся 11 ноября, а выборы мэра состоятся 26 декабря.

Конкурс организует и проводит комиссия из шести человек. В её состав от горсовета вошли главный врач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова, депутат горсовета Максим Палесика и генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов. Остальных трёх членов комиссии назначит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Антон Иванов заявил о сложении полномочий в связи с переходом на новое место работы. В должности мэра Белгорода он трудился 10 месяцев.