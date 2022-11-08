Стокгольм, 8 ноября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 8 ноября новое правительство Швеции представит свой первый бюджет. О подробностях рассказали журналисты телеканала SVT.

Стокгольм. Швеция

В бюджет на 2023 год на данный момент правительство уже объявило о том, что оно заложило инвестиционные законопроекты, которые обойдутся в примерно 2,7 миллиарда долларов. Отмечается, что всего на инвестиции пойдут 3,7 миллиардов долларов. Таким образом, министру финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) останется раскрыть назначение оставшегося одного миллиарда.

Среди прочего инвестиции будут выделены на работу школ, судебной системы и учреждений по уходу и социальному обеспечению.

Традиционно бюджет представляет в риксдаге министр финансов Швеции, который выходит из канцелярии министерства финансов и несколько сот метров в сопровождении референтов, охранников и журналистов идет пешком в парламент, держа в руках распечатанные копии бюджета, связанные ленточкой под цвет национального флага Швеции.