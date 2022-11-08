Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Утром во вторник, 8 ноября, в Санкт-Петербурге пройдет комплексная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. О проведении проверки ранее сообщили СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

В ходе проверки будут использованы проверочные сигналы в оконечных средствах оповещения. Проверка пройдёт с 10:35 до 11:00 мск. В рамках её включат уличные сирены, специальные средства оповещения и информирования.

К проверке также присоединится метрополитен. Пассажиры подземки услышат сигналы с 10:35 до 10:37 и с 10:43 до 10:44. Петербуржцы и жители города прослушают два сообщения — о начале и завершении проверки.

Напомним, ранее назначенная на 5 октября проверка была отменена. Причины такого решения не были оглашены.