Москва, 8 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Денежное довольствие военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Об этом 8 ноября заявил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

При этом, подчеркнул он, установленная президентом России социальная выплата в размере 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается.

«На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тысяч рублей, 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%», — пояснил Микищенко.

У командира взвода в звании лейтенанта, денежное довольствие которого составит порядка 225 тысяч рублей, налог в размере 13% будет взиматься только с суммы около 68 тысяч рублей за звание, должность и выслугу лет.

Напомним, минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев заявил, что в ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат военнослужащим, мобилизованным, добровольцам, в том числе, безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории и ряд других.

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