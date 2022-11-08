Владикавказ, 8 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии в честь 1100-летия крещения Алании состоится освящение нового храма. Церемонию освящения проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его приезд в республику ожидается 12–13 ноября. Об этом сообщил 7 ноября в ходе аппаратного совещания глава региона Сергей Меняйло.

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл

«Основной целью визита патриарха является освящение храма Святого Георгия», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 год проходит в Северной Осетии под знаком юбилейной даты — 1100-летия крещения Алании. Указ о праздновании этого важного для православных жителей России события подписал в 2017 году президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в числе основных мероприятий, посвященных празднованию важной даты, будет строительство храма в честь благоверного князя Александра Невского, который должен был стать самым крупным в Северо-Кавказском федеральном округе. Православный храм планировали возвести во Владикавказе рядом с Аллей Славы.