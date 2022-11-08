Ульяновск, 8 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области капитально отремонтируют подъездную дорогу к Ульяновску. На это предусмотрено из федерального бюджета почти 4 млрд рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Ремонт

Заказчиком является федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»). Речь идёт о капитальном ремонте подъезда к Ульяновску (на участке км 219+700 — км 233+200) на федеральной трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара – Уфа – Челябинск.

Начальная цена контракта определена в размере 3 990 565 450 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 18 ноября.

Напомним, что в Заволжском районе Ульяновска планируют построить новую дорогу протяжённостью 1,12 км. Начальная цена определена в размере более 256,6 млн рублей

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для зимнего содержания региональных дорог подготовлено свыше 600 единиц техники, в том числе переоборудовано 200 машин.

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