Херсон, 8 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Учебный процесс в школах Херсонской области возобновился с 7 ноября, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

На данный момент 65 школ в левобережных районах Херсонской области готовы принять учеников, которые пока остаются на каникулах в Крыму. Для них из Херсона привезли новые комплекты учебников.

Новые комплекты учебников получили к новому учебному году все херсонские школы, часть — около 10 тысяч штук — оставалась на складах в Херсоне.

«Эти учебники были зарезервированы для тех ребят, которые дополнительно пошли бы в школу. Учебники находились на территории Херсона. Книги — это всегда ценность. Мы все вывезли, они сейчас находятся в Геническе», — прокомментировал министр образования Херсонской области Михаил Родиков.

Отметим, после 7 ноября не открылись из-за угрозы обстрелов и эвакуации школы Херсона, Белозерского, Бериславского, Снигиревского, Алешкинского, Голопристанского, Каховского, Новокаховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.