Вашингтон, 8 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Потепление в Соединенных Штатах происходит быстрее, чем в среднем на Земле, сообщает Washington Post со ссылкой на проект федерального доклада.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Потепление в США за последние 50 лет происходит на 68% быстрее, чем на планете в целом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за изменения климата стихийные бедствия в стране будут происходить чаще. Так, будут происходить все более разрушительные лесные пожары и наводнения.