Москва, 8 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. С мая 2002 года размер суммы денег, необходимый, чтобы жители России ощущали себя счастливыми, вырос почти на 8% — со 190 тыс. рублей до 205 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам — 226 тыс. и 182 тыс. рублей соответственно. Людям старше 45 лет нужно больше денег для счастливой жизни, чем молодёжи до 24 лет — 222 тыс. рублей против 150 тыс. рублей.

Среди городов с наиболее высокими запросами оказались Москва (250 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (205 тыс. руб.), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тыс. руб.), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч). Наиболее скромные денежные запросы у жителей Оренбурга (150 тыс. руб.), Рязани (152 тыс. руб.) и Ижевска (155 тыс. руб.).

Опрос проведён 27 сентября — 3 ноября 2022 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 578 населенном пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России среднестатистический гражданин считает, что для ощущения счастья в среднем в месяц ему требуется 166 тыс. руб. в месяц.

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