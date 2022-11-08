Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM В Ростовской области временный кров нашли почти 200 маломобильных жителей Херсонской области. Людей разместили в социальных учреждения Дона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Ростовской области.

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Прибывшие размещены в домах для престарелых и инвалидов Ростовской области», — уточнили власти.

Ранее поезд из Джанкоя с пациентами гериатрических пансионатов из Херсонской области встретили на станции «Ростов Главный». Жителям Херсонской области, более половины из которых лежачие и на колясках, оказали помощь сотрудники МЧС, спасатели, медики, волонтёры. Людей сопроводили в специализированные пункты размещения, развёрнутые в Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что процесс перемещения мирного населения Херсонской области с правого берега Днепра завершён. Об этом ранее сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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