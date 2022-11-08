Мадрид, , 10:01 — REGNUM Писатель Луис Ландеро был награжден Испанской литературной национальной премией за 2022 год, присуждаемой министерством культуры страны, «за то, что он является выдающимся рассказчиком, создателем многочисленных произведений с персонажами и атмосферой большой выразительности». Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

Жюри отметило «его великолепный слог, восстанавливающий традиции Сервантеса с мастерством юмора и иронии и блестяще включающий воображение».

Отмечается, что «Луис Ландеро принадлежит к первому поколению испанской демократии и сыграл фундаментальную роль в обновлении нашей литературы».

Писатель заявил испанскому изданию El País о том, что он не оглядывается назад с точки зрения наград.

«Мы становимся старше, и, оглядываясь назад, я вижу, что всегда писал с той же страстью, с которой я написал свои первые стихи в 15 лет, потому что я был способным писателем, хотя мне потребовалось время, чтобы опубликоваться», — сказал Ландеро.

По словам автора, литература была самым важным делом в его жизни, и он не жалел на неё сил: «Это была страсть, не подлежащая обсуждению. Именно поэтому я чувствую себя умиротворенным, с ощущением, что выполнил свою миссию».