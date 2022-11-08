Якутск, , 10:11 — REGNUM Войсковые части, где служат мобилизованные военнослужащие из Якутии, получили автомобили. Снаряжением и экипировкой резервистов из республики обеспечивают по поручению главы региона Айсена Николаев. Об этом сообщил 8 ноября на брифинге заместитель председателя оперативного штаба Якутии Дмитрий Лепчиков.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Штаб активно работает над оснащением снаряжением и экипировкой участников от Якутии в специальной военной операции», — отметил он.

Дмитрий Лепчиков подчеркнул, что работа по отправке грузов в военные части идёт слаженно. Бойцам доставляют обмундирование, приборы для разных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября для войсковой части в Приморье, где находятся на учениях жители Якутии, передали автотехнику. В регионах Дальнего Востока продолжают работать опорные пункты для поддержки мобилизованных жителей республики, рассказал председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.