Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Детские новогодние праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях, сообщили 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

Дед Мороз и Снегурочка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Александр Дрозденко поручил блоку образования довести соответствующие рекомендации до всех районных администраций и учреждений образования», — уточнили в пресс-службе, добавив, что новогодние утренники в детских садах будут открыты для посещения родителями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор региона поручил подчиненным пересмотреть расходную часть бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия. По его словам, необходимо провести ревизию с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть готова крупно потратиться на соцполитику и здравоохранение