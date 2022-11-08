Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Детские новогодние праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях, сообщили 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

«Александр Дрозденко поручил блоку образования довести соответствующие рекомендации до всех районных администраций и учреждений образования», — уточнили в пресс-службе, добавив, что новогодние утренники в детских садах будут открыты для посещения родителями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор региона поручил подчиненным пересмотреть расходную часть бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия. По его словам, необходимо провести ревизию с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране.