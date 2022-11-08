Иркутск, , 09:35 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 8 ноября раскрыло подробности спасения ребёнка при пожаре. ЧП случилось сегодня в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Депутатской. Здание бывшего общежития коридорного типа быстро заполнилось дымом.

Квартира в Иркутске после пожара МЧС

Из дома эвакуировались 53 человека. Пожарные оперативно прибыли на место и увидели, что на подоконнике квартиры, откуда шёл чёрный дым, находится мальчик. Он собирался выпрыгнуть из окна. На счету была каждая секунда, и пожарный второй пожарно-спасательной части Дмитрий Перевозный, подбежав к окну, поймал падающего ребёнка. 10-летний мальчик жив, в настоящее время его госпитализировали для обследования.

В 13:52 местного времени открытый огонь был потушен. В квартире горели домашние вещи на площади два квадратных метра. Квартира закопчена.

В ходе тушения пожара и осмотра квартир огнеборцы спасли двух собак и откачали кошку, надышавшуюся угарным газом.

Иркутский пожарный Дмитрий Перевозный спас ребёнка МЧС

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад пожарные Усть-Илимска спасли из технологического колодца мальчика: восьмилетний ребёнок во время игры с друзьями упал в незакрытый колодец, который был настолько узким, что взрослому человеку невозможно было протиснуться туда.

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