Астана, , 09:38 — REGNUM Казахстан является светским государством, где гарантируется свобода вероисповедания, но власти будут противостоять опасным религиозным течениям. Об этом 8 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Атырау.

Касым-Жомарт Токаев в Шымкенте Официальный сайт Президента Республики Казахстан

«Быть светской и толерантной страной не означает закрывать глаза на различные радикальные течения и религиозный сепаратизм. Мы никогда не поставим под угрозу безопасность и целостность страны», — сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что веками в Казахстане исповедовали ислам, сочетая нормы шариата и национальный уклад. По мнению Токаева, эта религия важна, так как способствует укреплению единства нации.

«Наш долг — беречь и чтить традиции предков. В этом контексте очень важно давать правильные ориентиры нашей молодежи», — заявил президент.

Напомним, в июле Токаев, находясь в Саудовской Аравии, совершил малый хадж в Мекке. Ему также позволили войти внутрь самой главой мусульманской святыни — Каабы, куда пускают только в исключительных случаях.