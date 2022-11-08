Пекин, , 09:33 — REGNUM США воспринимают поездку канцлера Германии Олафа Шольца в Китай как угрозу. Об этом 8 ноября говорится в статье обозревателя китайской газеты «Хуаньцю шибао» Сяо Чуаня.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению автора публикации, Вашингтон раздражает успешное взаимодействие Пекина с государствами Европейского союза.

«Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала «первородным грехом». Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова «угроза национальной безопасности"», — отметил в своей статье обозреватель.

При этом Сяо Чуань указал, что, по его мнению, конфликт на территории б. УССР использует властями США не только для того, чтобы оторвать ЕС от России, но также и от Китая.

«Надо сказать, что … кризис [на территории б. УССР] предоставил США отличное прикрытие для реализации своих стратегических намерений. <…> Для Европы, угодившей в «стратегическую ловушку», Штаты стали спасительной соломинкой, но они воспользовались возможностью и всучили ЕС «рецепт» отделения от Китая и «связывания Москвы и Пекина», чтобы блок служил американским целям «двойного сдерживания», — пояснил автор публикации.

Отметим, канцлер ФРГ Олаф Шольц побывал с визитом в Пекине 4 ноября, где провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с китайским премьер-министром Ли Кэцяном.