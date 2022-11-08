Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. На Сахалине в Хомутово 8 ноября военнослужащие 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады, участвовавшие в специальной военной операции в защиту Донбасса, были награждены государственными наградами, сообщили в правительстве области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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По указу президента РФ Владимира Путина госнаграды были вручены 18 сахалинским участникам спецоперации. Военнослужащие получили орден «Мужества», медаль «Ордена за заслуги перед Отечеством» 2 степени с изображением мечей, медаль «За спасение погибавших», а также восемь медалей «Жукова» и семь медалей «За боевые отличия».

«Сахалинская область гордится вами. Ваше мужество и верность долгу — пример для каждого. Спасибо за ваш ратный труд», — отметил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку вернулся участник спецоперации после лечения в госпитале. За боевые заслуги ему вручили медаль.