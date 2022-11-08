Москва, , 09:32 — REGNUM Промежуточные выборы в Конгресс ещё не начались, а Белый дом уже показательно вздыхает в связи с якобы «российским вмешательством», отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Государственная дума

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Это бред. А вот вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств, попытки сдерживания нашей страны — реальность. Займитесь проблемами своих далеко не таких уж глупых избирателей, они явно требуют не меньшего внимания, чем режим Зеленского», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что в ангажированной Демпартией газете The New York Times были опубликованы домыслы «экспертов», которые уже якобы выявили попытки России повлиять на промежуточные выборы в Конгресс.

При этом, указал депутат, любой проявленный сарказм в России на этот счёт вызывает бурную реакцию госдепартамента, где на полном серьезе заявляют о какой-то «демонстрации безнаказанности».

«Демонстрация безнаказанности — очень верное определение для всей американской внешней политики. В особенности — для введения незаконных санкций под надуманными предлогами, когда Демократическая партия США пыталась оправдать свои поражения на президентских выборах 2016 года атаками «российских хакеров», — подчеркнул Слуцкий.

Вместе с тем по информации Reuters, Дональд Трамп собирается начать предвыборную кампанию на выборах президента США после промежуточных выборов 8 ноября