Ульяновск, 8 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, который в пьяном виде проник в детский лагерь, совершил хулиганские действия и оказал сопротивление охранникам. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 23-летний ульяновец. Правоохранители установили, что ночью 10 июля 2022 года он проник в детский лагерь в Ульяновском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным управления, злоумышленник «совершил хулиганские действия в отношении детей», а также оказал сопротивление двум охранникам.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), назначив два года колонии общего режима.

Напомним, что в июне 2022 года в Ульяновской области вынесен приговор по делу о хулиганстве с распылением газового баллончика, где пострадавшими проходят несколько человек, включая ребёнка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Старомайнском районе Ульяновской области расследовали уголовное дело в отношении жителя, которого обвинили в попытке сжечь дом своего знакомого из хулиганских побуждений.

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