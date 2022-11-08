Москва, , 09:31 — REGNUM Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие могут получить надбавки, сообщил 8 ноября представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, дополнительные выплаты могут быть произведены за особые условия службы или достижения.

«Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 2019 года №727», — рассказал журналистам Микищенко.

Он пояснил, что может быть установлена ежемесячная надбавка за особые условия военной службы и за особые достижения.

Как сообщало ИА REGNUM, призванные на службу в рамках мобилизации командиры батальонов могут получить примерно 243 тыс. рублей в месяц.