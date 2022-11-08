Москва, 8 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие могут получить надбавки, сообщил 8 ноября представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

По его словам, дополнительные выплаты могут быть произведены за особые условия службы или достижения.

«Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 2019 года №727», — рассказал журналистам Микищенко.

Он пояснил, что может быть установлена ежемесячная надбавка за особые условия военной службы и за особые достижения.

Как сообщало ИА REGNUM, призванные на службу в рамках мобилизации командиры батальонов могут получить примерно 243 тыс. рублей в месяц.