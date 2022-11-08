Кишинёв, , 09:40 — REGNUM Партия социалистов Молдавии 6 ноября продолжала проводить протестные акции, альтернативные тем, что проходят в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Протесты ПСРМ Партия Социалистов Республики Молдова

«Митинги прошли в Теленештах, Ниспоренах, Леова, Дубоссарах, Бессарабке. В акциях протеста приняли участие депутаты парламента, местные советники, активисты ПСРМ И «Молодой гвардии"», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, активисты опротестовали стремительный рост тарифов на услуги ЖКХ в стране, а также обвинили руководство страны в политическом и экономическом давлении на представителей местного самоуправления.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября проводит протестные акции партия «Шор». Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон неоднократно выступал за то, чтобы его соратники поддержали протесты, но «социалисты» выбрали свою повестку.