Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене заменят рекламные плакаты сети булочных «Буше», которые вызвали недоумение и возмущение горожан. Рекламный слоган сети — «Буше для шага вперед» — на билбордах напротив платформ станции вызвал волну критики в социальных сетях.

mu_backup (@backup_mu) Реклама в метро вызвала волну негодования

Первым на рекламу с позитивным, казалось бы, слоганом обратил внимание пассажир и пользователь соцсети под ником mu_backup. Он выложил фотографию билборда на станции «фиолетовой» ветки «Комендантский проспект».

«Кто это согласовывал? Просто интересно, — задался вопросом он. — Я скажу — это правда плохо. В гайдах по предотвращению суицида часто говорится о том, что во многих случаях предотвращение импульсного действия, как, например, перила, останавливают людей. Это (надпись на билборде, — прим. ред.) подталкивает к импульсу».

В самой сети булочных отметили, что их новый слоган — про поддержку, про то, «что вчера, сегодня и завтра мы будем делать все для того, чтобы быть опорой и тем местом, которое поможет тебе сделать шаг в известность, вперёд, в буше». При этом на вопрос пользователей о плакате в метрополитене в компании ответили, что рекламу в городской подземке заменят.