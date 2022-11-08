Уфа, 8 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Отнести обитающих в природе бездомных собак к диким животным предложили депутаты государственного собрания Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Они намерены внести в Госдуму проект федерального закона, касающийся регулирования численности бездомных животных.

«Действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными не позволяет эффективно регулировать численность собак без владельцев, поскольку значительная их часть обитает за пределами населенных пунктов. Если в соседстве с человеком собаки питаются в основном пищевыми отходами, то, попадая в места обитания диких животных, они проявляют свои природные инстинкты, становятся хищниками и сильными конкурентами другим видам в борьбе за выживание. Ученые говорят, что одичавшие собаки стали причиной исчезновения целых видов млекопитающих и птиц», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Сообщается, что депутаты предлагают отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, которые находятся за пределами населенных пунктов, к сфере действия федерального закона «О животном мире».

Отмечается, что действующий с января 2020 года закон, предусматривающий отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без хозяев в прежнюю среду обитания, не может исправить ситуацию.

«Безнадзорные собаки в лесных массивах возле городов и деревень быстро дичают, объединяются в стаи, нападают на таких крупных зверей, как олени и лоси, представляют угрозу для людей. С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены», — пояснил Толкачев.

По его словам, до 2020 года борьбу с неконтролируемым ростом числа безнадзорных собак вели в рамках регулирования численности животных, которые наносят ущерб охотничьему хозяйству, и на них распространялись соответствующие биотехнические мероприятия. Депутаты госсобрания региона предлагают частично вернуться к данной практике, но лишь в части регулирования численности одичавших собак в дикой среде обитания.