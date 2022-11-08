Москва, , 09:33 — REGNUM Минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в текущем месяце денежное содержание начнёт выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября.

«К настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы», — указал Микищенко.

Он также отметил, что ежемесячные выплаты для сержантов и офицеров будут больше. Представитель оборонного ведомства пояснил, что сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Так, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч рублей, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей.

По его словам, деньги мобилизованным будут начисляться на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

Микищенко добавил, что в соответствии с приказом Минобороны России могут осуществляться дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации: ежемесячная надбавка за особые условия военной службы, ежемесячная надбавка за особые достижения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев заявил, что в ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат военнослужащим, мобилизованным, добровольцам, в том числе, безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории и ряд других.

Добавим, что на сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса находится 80 тысяч мобилизованных, 50 тысяч из них направлены в боевые подразделения.

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