Новосибирск, 8 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В условиях санкционных ограничений создание национального хранилища на подконтрольных России серверах — это стратегически важная задача. Об этом ИА REGNUM сказал кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой информационных технологий Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Андрей Пестунов, говоря о тестировании ПО для компьютеров на условиях открытой лицензии.

Цитата из к/ф «Пароль «Рыба-меч». Реж. Доминик Сена. 2001. США-Австралия Компьютеры

«Если речь идёт о постановлении правительства от 10 октября 2022 года, то в нём говорится не просто о тестировании ПО для компьютеров на условиях открытой лицензии, а о проведении эксперимента, в рамках которого планируется создать благоприятные условия для разработки и использования открытого ПО. Для этого предлагается сделать две основные вещи: первое — создать национальное хранилище для ПО (репозиторий) и второе — открыто разместить в нём ряд проприетарных (закрытых) программных продуктов, сделав их лицензию открытой, — отметил Пестуов. — В условиях санкционных ограничений создание национального репозитория на подконтрольных России серверах — это стратегически важная задача, поскольку в настоящее время основным таким хранилищем является GitHub, который принадлежит Microsoft. Это ставит нашу страну в зависимость от иностранной компании, скажем, создаёт угрозу внешней блокировки и введения других ограничений».

Эксперт напомнил, что идея создания национального репозитория не нова. Китай, например, создал независимую платформу хостинга с открытым исходным кодом Gitee, которую планируется сделать альтернативой GitHub. Число её пользователей уже приближается к 10 млн.

«Таким образом, создание национального репозитория и привлечение внимания к нему — это выполнимая задача. Однако, что бы ни говорили энтузиасты — создание открытого ПО в рамках одной страны и сама идея открытости подразумевает участие как можно большего числа разработчиков со всего мира. Чем больше разработчиков, тем более мощным становится так называемое комьюнити разработчиков. Без него открытого кода быть не может. Поэтому для создания качественного открытого ПО нужно привлекать как можно больше разработчиков, в том числе из-за рубежа. А для этого работа с репозиторием должна быть очень удобной. Например, сейчас внедрение отечественного офисного приложения Р7 (аналог Word, Excel, PowerPoint) осложняется не только тем, что нужно обучать пользователей, но и тем, что офисные приложения от Microsoft объективно удобнее, — подчеркнул Андрей Пестунов. — Если говорить о перспективах, то потенциальная польза от национального репозитория не ограничивается исключительно открытым ПО. Репозиторием могут пользоваться и коммерческие компании, разрабатывающие проприетарные продукты. Сейчас они «сидят» на GitHub и рискуют в любой момент быть заблокированными».

Ранее сообщалось, что в России началось тестирование программного обеспечивания (ПО) для компьютеров на условиях открытой лицензии.