Москва, , 09:31 — REGNUM Самым востребованным и привлекательным направлением для внутреннего туризма жители России считают Санкт-Петербург. В течение ближайшего года хотели бы увидеть город 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Туристы Mil.ru

Отправиться в города «Золотого кольца» (Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль) планируют 9%, в Казань — 8%, в Москву и Калининград — по 7%, в Иркутск — 6%, в Крым и Горно-Алтайск — по 5% опрошенных.

По мнению 4% опрошенных, отличными местами для туризма являются Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и города Северного Кавказа (Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск). Побывать в Карелии, Нижнем Новгороде и Краснодар хотят 3%, в Мурманске и Южно-Сахалинске — по 2%. Лишь 3% мечтают посетить зарубежные города.

Опрос проведён 27 октября — 3 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населённом пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми шумными городами России являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень.

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