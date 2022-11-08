Париж, 8 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международных лидеров, собравшихся на COP27 в Египте, не «жертвовать» «климатическими обязательствами под угрозой энергетики», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Даже если мир уже не тот, климат не может быть корректирующей переменной», — заявил президент на фоне глобального потепления.

Глава французского государства опасается, что глобальное потепление отойдет на второй план, поскольку инфляция и угроза глобальной рецессии занимают умы 120 мировых лидеров, собравшихся в Египте. Однако тревожные сообщения участились после COP26 в Глазго в 2021 году, когда почти 200 стран торжественно обязались «сохранить жизнь» Парижскому соглашению, основополагающему договору, заключенному в 2015 году.

«Мы не пожертвуем нашими климатическими обязательствами перед энергетической угрозой. И поэтому все обязательства, взятые странами, должны быть сохранены, в частности, для самых богатых стран, включая Францию», — продолжил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько часов до открытия COP27 в Египте президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет, чтобы богатые страны помогли самым бедным справиться с изменением климата.