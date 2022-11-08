Улан-Удэ, 8 ноября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 8 ноября произошёл крупный пожар на улице Гоголя. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Цитата из видео ГУ МЧС по Бурятии Пожар в магазине. Улан-Удэ, Бурятия

Утром поступил сигнал о возгорании магазина. К месту происшествия были отправлены расчёты пожарно-спасательных частей 1, 2, 3 и 73.

«Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Пострадавших нет. До прибытия спасателей сотрудниками Росгвардии эвакуировано 2 человека», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Всего в ликвидации пожара было задействовано 24 человека и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улан-Удэ произошёл пожар в здании, где расположен хостел.

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