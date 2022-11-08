Актау, Казахстан, , 09:31 — REGNUM Трудовые споры и конфликты в Казахстане нужно решать не на уличных акциях, а с помощью профсоюзов. С таким заявлением 7 ноября выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече общественностью Мангистауской области в Актау.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня заметно усилилась их (профсоюзов) роль в общественно-политической жизни региона. Это не может не радовать. Я приветствую их участие. Мы все только выиграем, если у нас будет сформировано сильное гражданское общество», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что вопросы защиты прав человека должны быть в центре внимания. По мнению президента, переговоры — это единственно верный способ. Токаева радует, что подобный подход стали применять в Мангистауской области.

Напомним, январские беспорядки в Казахстане начались с протестов в Жанаозене Мангистауской области. Уровень жизни в регионе ниже, чем в среднем по стране, рабочие на разных предприятиях регулярно выходят на акции протеста, требуя повышения зарплаты.