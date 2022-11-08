Ульяновск, 8 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области по требованию правоохранителей был создан специализированный орган — Дирекция особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщается на сайте Волжской природоохранной прокуратуры.

Марина Каширская, ИА REGNUM Заповедник

В ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства надзорное ведомство установило, что в Ульяновской области отсутствуют учреждения, осуществляющие управление и охрану особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Для устранения нарушений в адрес главы минприроды было внесено представление.

В прокуратуре отмечают, что по результатам рассмотрения представления региональным правительством образовано государственное бюджетное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ульяновской области». Цель вновь созданной организации — реализация полномочий в сфере организации и функционирования региональных ООПТ.

Напомним, что ранее в Ульяновске в границах парка «Прибрежного» увеличена площадь ООПТ. Данная особо охраняемая территория имеет местное значение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сурском районе Ульяновской области установят единую зону особой охраны озера Пичерское.