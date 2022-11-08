Барнаул, , 09:26 — REGNUM С заявленными экспертами РБК трендами для российского рынка труда в 2023 году (компании будут все больше экономить на персонале, вырастет спрос на синих воротничков, а основными работодателями в стране станут госструктуры) согласился руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Все рассматриваемые тенденции можно проиллюстрировать на примере Алтайского края. Действительно, в последнее время (особенно после начала СВО и резкого увеличения гособоронзаказа) наметилась и продолжает развиваться тенденция нехватки квалифицированных кадров для промышленных предприятий Алтайского края, многие из которых нарастили своё производство и активно привлекают новые кадры.

В то же время сфера услуг, торговля, ритейл из-за падения покупательского спроса и разрыва многих логистических цепочек вынуждены оптимизировать персонал, режим и формы работы и даже в ряде случае снижать зарплату. В этих условиях основным «драйвером роста» (наряду с промышленностью) действительно становится госсектор, где подобные оптимизационные процессы пока малозаметны, а зарплаты даже продолжают расти (хотя и не такими темпами как в предыдущие годы)».

Как сообщало ИА REGNUM, экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне спецоперации и западных санкций, формирует новые тенденции на российском рынке труда. В ближайшем будущем одним из основных трендов будет оставаться дефицит кадров. По мнению операционного директора технологической платформы «Рокет Ворк» Сергея Сухоставца, уже сейчас наблюдается признаки дефицита в отдельных отраслях.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, в 2023 году государство и аффилированные с ним структуры будут расширять экспансию в экономике и станут самыми востребованными работодателями.

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