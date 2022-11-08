Магадан, , 09:48 — REGNUM В Магадане 8 ноября состоялся митинг «Мы вместе» в поддержку специальной военной операции, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Митинг в Магадане Мэрия Магадана

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Несмотря на снег и метель на Театральной площади города собрались сотни жителей города, которые поддержали российских военных, а также выразили солидарность с президентом РФ Владимиром Путиным.

Колымчане пришли на площадь с российскими триколорами и флагами партийных и общественных организаций.

Организатор митинга — Магаданское региональное отделение «Боевое братство».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Республики Карелия пройдёт акция в поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил России.