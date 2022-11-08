Ульяновский застройщик получил банкротный иск
Ульяновск, 8 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области поступили в суд новые банкротные иски. На этот раз компания из Подмосковья просит признать банкротом ульяновского застройщика, требуя взыскать почти 6 млн рублей. Это следует из картотеки Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заявителем выступило общество «Стек» (Московская область), ответчиком является «СК Селект». Истец просит суд признать ответчика банкротом, указав исковые требования в размере 5 954 750 рублей.
Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области 7 ноября. Дело пока не принято в производство.
По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «СК Селект» зарегистрировано в 2012 году в Ульяновске с уставным капиталом в 30 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, так же указано ещё 16 дополнительных видов деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске в один день зарегистрированы три банкротных иска.
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