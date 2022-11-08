Ульяновск, 8 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области поступили в суд новые банкротные иски. На этот раз компания из Подмосковья просит признать банкротом ульяновского застройщика, требуя взыскать почти 6 млн рублей. Это следует из картотеки Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

Заявителем выступило общество «Стек» (Московская область), ответчиком является «СК Селект». Истец просит суд признать ответчика банкротом, указав исковые требования в размере 5 954 750 рублей.

Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области 7 ноября. Дело пока не принято в производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «СК Селект» зарегистрировано в 2012 году в Ульяновске с уставным капиталом в 30 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, так же указано ещё 16 дополнительных видов деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске в один день зарегистрированы три банкротных иска.

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