Ростов-на-Дону, , 09:28 — REGNUM В Ростовской области ударили морозы. Столбики уличных термометров в ночь на 8 ноября опустились до — 7 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иней, заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, согласно оперативному прогнозу Ростовского гидрометцентра, опубликованному на сайте донского управления МЧС России, в течение дня 8 ноября в Ростовской области существенных осадков не ожидается. В утренние часы местами опустится туман.

Порывы ветра местами будут достигать 12-14 метров в секунду.

Днём ожидается до +4…+9 градусов.