В Ростовскую область пришли морозы
Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Ростовской области ударили морозы. Столбики уличных термометров в ночь на 8 ноября опустились до — 7 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Иней, заморозки
Так, согласно оперативному прогнозу Ростовского гидрометцентра, опубликованному на сайте донского управления МЧС России, в течение дня 8 ноября в Ростовской области существенных осадков не ожидается. В утренние часы местами опустится туман.
Порывы ветра местами будут достигать 12-14 метров в секунду.
Днём ожидается до +4…+9 градусов.