Тбилиси, 8 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась во Францию с рабочим визитом. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба грузинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«В рамках рабочего визита во Францию ​​запланированы встречи президента Грузии с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич и председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зурабишвили примет участие во «Всемирном форуме демократии», который пройдёт с 7 по 9 ноября в Париже, а также в «Парижском форуме мира», анонсированным на 11 ноября. В рамках форумов также запланированы встречи грузинского президента с представителями других стран.

Напомним, Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов. Она стала работать в министерстве иностранных дел и была направлена послом в Грузию. В 2004 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили назначил её главой МИД республики. В 2005 году Зурабишвили сняли с поста после её заявлений об установлении в стране «клановой диктатуры». Президентом она стала в декабре 2018 года при поддержке сменившей режим Саакашвили партии «Грузинская мечта».