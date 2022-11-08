Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM За последние две недели число работников городских предприятий, находящихся в состоянии простоя, возросло в Санкт-Петербурге на 154 человека. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко.

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По данным Смольного, в Петербурге сейчас насчитывается 65 предприятий, которые по-прежнему остаются в простое. На них трудоустроен 8281 сотрудник.

Из неполной занятости за две недели вернулись 819 работников. Теперь в таком формате на 65 предприятиях трудятся 1803 человека.

Тем временем Северная столица сохраняет низкий показатель безработицы, всего 1,7% от численности трудоспособного населения. За последние две недели нашли работу 537 петербуржцев. На сегодняшний день остаётся безработным 16 051 человек.

Отметим, что город принимает меры по поддержке занятости населения. С начала года в трудоустройстве помогли 38 780 петербуржцам. Еще 390 человек отправились на профессиональную переподготовку.