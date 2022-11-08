Канберра, 8 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Согласно данным Австралийского статистического бюро, в штат Квинсленд переезжает гораздо больше жителей Австралии, чем в любой другой регион. Об этом сообщила новостная служба AAP.

JJ Harrison Перт, Австралия

Согласно данным переписи населения, за пять лет до 2021 года чистый прирост населения в Квинсленде составил более 100 000 человек. Самые большие чистые потери были к югу от границы с Квинслендом, когда 102 000 человек покинули Новый Южный Уэльс.

В Тасмании и Австралийской столичной территории прирост населения был более скромным: 15 000 и 10 000 человек соответственно. В это же время штат Виктория покинули почти 10 000 человек.

Отмечается, что более 160 000 человек покинули территорию больших мегаполисов и отправились жить в города поменьше.